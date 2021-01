Stad Kortrijk kiest na 10 jaar voor nieuw logo

Stad Kortrijk zit vanaf vandaag met een nieuwe look in een fris jasje. Het huidige stadslogo maakt na 10 jaar plaats voor een nieuw en strak beeldmerk waarin het Kortrijkse wapenschild centraal staat.

"Het stadslogo en de huisstijl waren na tien jaar aan vernieuwing toe. Kortrijk is in die tijd veel veranderd. Het nieuwe logo weerspiegelt die dynamiek en creativiteit. Alle stadsdiensten krijgen hetzelfde logo. Het is een herkenbaar beeldmerk met respect voor onze geschiedenis en trots voor de stad die we vandaag zijn en die we in de toekomst willen zijn," vertelt burgemeester Ruth Vandenberghe.

Wapenschild als uitgangspunt

Stedelijke partners, ondernemers, vrijetijdsdiensten, inwoners... Zowat iedereen werd betrokken bij de ontwikkeling van de nieuwe huisstijl. Via een online enquête en focusgroepen gingen ze samen op zoek naar de kernwaarden van de identiteit van Kortrijk. Ondernemend, vernieuwend, verbindend, sociaal en gezellig waren de meest voorkomende begrippen. Dit inhoudelijke verhaal kreeg een vormelijke vertaling in een nieuwe huisstijl en geboorte van een nieuw logo. De elementen uit het wapenschild van de stad werden als uitgangspunt gebruikt, waardoor het historisch verhaal verweven zit in de nieuwe branding. Ook de historische en vertrouwde rode kleur blijft behouden.

Aankondiging in 'La Casa de Papel'-stijl

Afgelopen maandag pakte de stad uit met een filmpje op haar sociale mediakanalen, waarin gemaskerden in een ware 'La Casa de Papel'-stijl bekende plaatsen in de stad belaagden en overal het nieuwe logo verspreidden Op het einde van de teaser wordt een persoon ontmaskerd, al bleef de identiteit van deze persoon onbekend. Dat blijk nut burgemeester Ruth Vandenberghe te zijn.