Stad Kortrijk kan niets doen tegen lachgas in nachtwinkel

De stad Kortrijk kan niets doen tegen lachgas dat verkocht wordt in een nachtwinkel in Kortrijk. Dat zegt burgemeester Vincent Van Quickenborne in een reactie op een foto die genomen is in die nachtwinkel. Daarop zijn gaspatronen voor slagroomspuiten te zien tussen snoepgoed.

De Stichting Brandwonden reageert verontwaardigd bij Radio 2 West-Vlaanderen. "Jongeren inhaleren het gas om in een roes te komen. Het stadsbestuur zou moeten ingrijpen."

Het stadsbestuur kan echter moeilijk ingrijpen. "We kunnen als stad de verkoop van deze patronen niet verbieden want die bevoegdheid ligt bij de federale overheid", aldus Van Quickenborne. "Ook aan het feit dat die patronen tussen het snoepgoed liggen, kunnen we als stad weinig doen. Dat is ook een bevoegdheid van de federale overheid."

De stad voert wel politiecontroles uit. Wie betrapt wordt met dit soort patronen zonder geldige uitleg moet ze afgeven. De politie neemt de patronen in beslag en vernietigt ze. De patronen zijn in eerste instantie bedoeld voor slagroomspuiten, maar alles kan verkeerd gebruikt worden", zegt Van Quickenborne. "Een hamer of een mes kunnen ook voor verkeerde doeleinden gebruikt worden. Daar hebben we als stad weinig controle op."

Slagroom ampulles in de nachtwinkel. Want ja, we maken allemaal graag eens last minite slagroom he (ja ik weet waarvoor het is)

Korte roes

Wie lachgas inademt, komt in een korte roes. Jongeren inhaleren lachgas vaak via een grote ballon gevuld met het gas. Grote hoeveelheden lachgas inhaleren, kan volgens de Stichting Brandwonden gevaarlijk zijn. "Wie vaak puur lachgas inademt, kan een tekort aan vitamine B12 krijgen. Dat kan dan weer leiden tot zenuwletsels en hersenschade. Bij het openmaken van zo'n metalen patroon kan je je ook verbranden omdat het patroon erg koud wordt", luidt het. Daarom hoopt de Stichting Brandwonden dat de nachtwinkel zelf de patronen uit de rekken zal halen.