Stad Kortrijk en LAGO bereiken een akkoord over coronasteun

Dat LAGO steun vroeg aan het stadsbestuur hoeft niet te verbazen. Heel wat ondernemingen kwamen tijdens de coronacrisis in zwaar weer terecht en dat is voor zwembaden zeker niet anders. Integendeel, zwembaden hebben maanden aan een stuk hun deuren moeten sluiten en konden slechts langzaam heropstarten richting een volwaardige werking.

In het licht van die publiek-private samenwerking vroegen zij aan het opdrachtgevende bestuur om hen te helpen de impact van de coronacrisis op te vangen. Na anderhalf jaar onderhandelen werd uiteindelijk tot een akkoord gekomen. Er werd overeengekomen dat stad Kortrijk een eenmalige coronasubsidie toekent ten bedrage van 50% van de verliezen die geleden werden in het zwembad op hun grondgebied. LAGO van hun kant doet voor eenzelfde bedrag een kapitaalsverhoging in de vennootschap. Op die manier is elke partij verantwoordelijk voor het dragen van de helft van de geleden verliezen.