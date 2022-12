Stad Ieper stuurt meerjarenplan bij om crisis het hoofd te bieden

Eigen werkingsmiddelen onder controle houden De stad keek eerst wat ze zelf kan doen. Zo wordt het openbaar groen bijvoorbeeld onderhoudsvriendelijker ingericht. Daarnaast wordt de personeelsbezetting voortdurend kritisch bekeken. Aan het huidige personeelsbestand wordt niet geraakt. Geen naakte ontslagen dus, wel wordt onderzocht om medewerkers al dan niet te vervangen na vertrek of pensionering. Ook nieuwe indiensttredingen en vervangingen gebeuren alleen als dat echt nodig blijkt. Behoud van kwaliteitsvolle dienstverlening Bij de vermindering van de werkingsmiddelen staat het behoud van kwaliteitsvolle basisdienst- en hulpverlening voorop. Zo blijven de openingsuren van dienstencentrum De Kersecorf bijvoorbeeld ongewijzigd, recent zelfs uitgebreid. Wat verandert er wel? Op basis van bezoekersaantallen werd beslist dat de onthaal- en snelbalie van AC Auris vanaf 1 januari niet langer open zal zijn op dinsdagvoormiddag en vrijdagnamiddag. De musea sluiten voortaan op maandag voor het publiek (voor het IFFM is dit enkel in de periode van 16/11 tot 31/03). Dit staat op de agenda van het volgend overleg van AGB Musea. Ook het Cultuurcentrum Het Perron kijkt om een maandagsluiting toe te passen. Ieper blijft verantwoord investeren Stad Ieper blijft ontwikkelen en vernieuwen, wel rekening houdend met nieuwe en veranderende maatschappelijke uitdagingen. Enkele projecten worden volgens planning verder uitgevoerd, zoals de restauratie van de Lakenhallen, de bouw van het nieuwe zwembad, het nieuwe ontmoetingscentrum Dikkebus, het skatepark en de doortocht in deelgemeente Boezinge. In afwachting van het dalen van de hoge inflatieprijzen stellen we enkele investeringen uit: de heraanleg van de Plumerlaan en de Maloulaan. Extra energiebesparende maatregelen Investeren is ook nodig om meer energie te kunnen besparen. De stad zette al sterk in op energiebesparende maatregelen en trekt die lijn door. De openbare verlichting wordt verder aangepast naar leds en wordt volgens het winterplan ’s avonds en ‘s nachts tijdelijk gedoofd. Er komt een versnelde relighting in de openbare gebouwen zoals de bib, dé Academie, de Fenix … Waar mogelijk worden er zonnepanelen geïnstalleerd. De stad blijft ook investeren in het verduurzamen van haar patrimonium. Gemeentebelastingen blijven gelijk Aan de twee voornaamste belastingen – de aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting en de gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing – wordt niet geraakt. Een aantal tarieven voor dienstverlening worden geïndexeerd of ingevoerd. Zo zullen projectontwikkelaars een stedenbouwkundige ontwikkelingskost moeten betalen voor grote stedelijke projecten met een ruimtelijke, sociale of economische impact die bijkomende taken voor de stad genereren, zoals verzwaring van lasten op openbaar domein, mobiliteit etc. De indexering van retributies en belastingen gebeurt binnen de stadswerking niet automatisch waardoor sommige bedragen niet meer actueel zijn. Dus het gaat niet om buitensporige verhogingen. Welke tarieven stijgen? Onder andere de kostprijs rioolaansluiting en individuele behandeling van afvalwater, betalend parkeren tussen de middag, tarief restafval huis-aan-huisophaling en recyclagepark, inschrijvingsgeld dé Academie. De tarieven van de stedelijke speelpleinwerking en van het sportcentrum blijven gelijk. Voor Ieperse verenigingen blijven de tarieven voor het gebruik van stedelijke infrastructuur gelijk. Bovendien worden verenigingen met eigen infrastructuur of met eigen energiekosten dit jaar financieel extra ondersteund.