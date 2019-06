Stad en VDAB helpen getroffen werknemers Lammens

De stad gaat daarvoor samenwerken met de VDAB, die meteen een project had opgestart om de werknemers aan een andere job te helpen. Door het faillissement verliezen 167 arbeiders en de managers hun job. Lammens was een van de grootste bedrijven in Torhout maar kon de schulden niet meer betalen. Daarom wil burgemeester Kristof Audenaert (CD&V) er alles aan doen om iedereen daarin bij te staan. "Wij gaan samenwerken met de VDAB en hen vooral logistiek ondersteunen. We zullen hen burelen en andere ruimten aanbieden zodat ze hun project naar behoren kunnen uitvoeren", zegt burgemeester Kristof Audenaert. "Het faillissement was ook voor ons als stad een klap dus we willen alles doen om de werknemers en het bedrijf te helpen. We hopen dat er een overname komt en dat mensen zo hun job kunnen behouden", klinkt het nog.

Lees ook: