Stad, Chiro en KSA Marke draaien 8 jaar lang op voor waterverbruik huurwoningen

Op dezelfde watermeter aangesloten

Stad Kortrijk ging eerst uit van een waterlek in De Krinkel in de Markekerkstraat in Marke, waar de Chiromeisjes en KSA gevestigd zijn. Toen bleek dat een defect toilet in een van de huurwoningen vooraan de jeugdlokalen de oorzaak was van het hoge verbruik, ging de bal aan het rollen. Verder onderzoek toonde aan dat zowel de huurwoningen als de lokalen in De Krinkel op dezelfde watermeter waren aangesloten. De huurders van de woningen kregen dus acht jaar lang geen waterfactuur in de bus maar brachten hun verhuurder, vzw Parochiale Werken, niet op de hoogte.

Factuur van 11.759 euro

Stad Kortrijk stuurde intussen een factuur van 11.759,40 euro naar de vzw, op basis van het verbruik op de tussentellers van de woningen en de gemiddelde waterprijs in de periode 2008-2018. De jeugdbewegingen krijgen op hun beurt elk 1.176 euro. “Zij betaalden altijd 20 procent van elke waterfactuur, die bedragen werden afgehouden van hun jaarlijkse werkingssubsidies. Al die tijd kregen ze dus te weinig subsidies en dat willen we rechtzetten”, klinkt het.