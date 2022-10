Stad Brugge wil glasverbod voor horecazaken in uitgangsbuurt

Als de gemeenteraad het voorstel goedkeurt, dan komt er in Brugge een glasverbod voor de horecazaken in de uitgangsbuurt, dus van de Eiermarkt tot ‘t Zand.

Dat is al doorgesproken met de uitbaters en die zien het wel zitten, want de overlast moet dringend teruggedrongen worden. ’s Nachts mag dan nog enkel drank in bekers geschonken worden. Geen glas meer op straat, dus.

Het gaat van kwaad naar erger en dus vinden ook de uitbaters dat er paal en perk gesteld moet worden aan de overlast. “Er wordt hier de laatste tijd enorm veel gevochten en we proberen dat te vermijden. En dat is één van de redenen waarom we sowieso gaan meegaan in het glasverbod. Het is veiliger voor de mensen. De mensen zullen zich beter voelen. En ze gaan een goede avond beleven,” vertelt Rodney Urraca van Ambiorix.

Maar het glasprobleem heeft misschien wel minder met de horecazaken te maken. Een aantal jongeren neemt drank van thuis mee en gooit de lege flessen dan kapot op straat. Glas is dan wel één probleem, overmatig drankgebruik is een ander.

Heel wat horecazaken, de Ambiorix en De Coulissen bijvoorbeeld, schenken nu al drank in bekers. Een grote aanpassing zal het glasverbod dus niet zijn. De stad en de horeca hebben met elkaar overlegd, maar het glasverbod moet nu eerst nog voor goedkeuring naar de gemeenteraad. Als dat gebeurd is, kan het verbod snel, wellicht vanaf november ingaan.