Sta je stil in Kortrijk? Zet je motor uit

Stad Kortrijk wil automobilisten sensibiliseren om hun motor uit te zetten als ze met de wagen stilstaan in de stad. "Dat is beter voor de auto, het milieu en onze gezondheid."

In de Minister Tacklaan en aan de Budabrug komen er tijdelijke voetpadborden om chauffeurs te sensibiliseren. Het is onderdeel van de nieuwe campagne van Stad Kortrijk. Volgens artikel 8 van de wegcode is het trouwens simpelweg verboden om de motor stationair te laten draaien.

Probleem aan scholen

Gemeenschapswachten spreken autobestuurders aan en delen flyers uit. Ook scholen kunnen intekenen op de affiche- en flyercampagne, want ook daar stelt het probleem zich vaak. "Het probleem werd door de buurtbewoners gesignaleerd op twee locaties: de Minister Tacklaan en aan de Budabrug", zegt schepen van Klimaat, Bert Herrewyn.

"De Minister Tacklaan is gekend als wachtplaats om pendelaars op te pikken en de Budabrug is een brug die telkens omhoog staat. Daar staat trouwens al geruime tijd een verkeersbord."

Slecht voor je gezondheid

Een auto produceert de meest vervuilende uitlaatgassen als de motor koud draait. Zodra een auto rijdt, warmt de motor op en worden de productiegassen schoner. "De motor stationair laten draaien bij scholen, parkeerplaatsen of aan openstaande bruggen is dus niet alleen vervelend, maar ook ronduit ongezond."

"De geproduceerde gassen kunnen heel wat longproblemen veroorzaken zoals astma en tasten hersencellen aan. Kinderen zijn hierbij extra kwetsbaar."

Slecht voor het milieu

De gassen die vrijkomen bij het stationair laten draaien van de motor bevatten onder andere CO2. "Dat is zoals we intussen allemaal weten nefast voor onze planeet. Het broeikaseffect neemt erdoor toe, de temperaturen en de zeespiegel stijgen, weerfenomenen worden extremer, verschillende levende organismen komen onder druk te staan. Zo zorgen de opwarming van het zeewater en de hoge concentraties CO2 in de oceanen ervoor dat het aantal koralen en schelpdieren drastisch afneemt. Samen met deze unieke ecosystemen verdwijnen ook de vissen die een belangrijk deel uitmaken van ons voedsel."

Slecht voor je auto

Maar naast gezondheidsproblemen en nadelen voor het milieu, kan ook je auto lastig doen. "Je motor stationair laten draaien, veroorzaakt ook schade aan interne onderdelen van je auto. Bij benzinemotoren ontstaat er bijvoorbeeld vervuiling aan de gasklep. Bij diesels is er roetophoping. Dit vermindert het vermogen van de motor en kan de levensduur ervan gevoelig inkorten."

Experts raden aan om je motor na tien seconden stilstand uit te zetten. Vanaf dan verbruik je namelijk al meer brandstof dan wanneer je je auto zou aan- en uitzetten. "Ook voor de onderhoudskosten aan je startmotor moet je het niet laten. Die liggen veel lager dan de brandstofkosten bij stationair draaien."