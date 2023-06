In spreidstand tussen sloop en nieuwbouw: man uit Meulebeke betaalt al maanden dwangsom

Een man uit Meulebeke betaalt al maanden een dwangsom omdat hij zijn huis niet afbreekt of sloopt. Het huis is onbewoonbaar verklaard, maar hij wil op hetzelfde terrein een nieuw huis bouwen. "Nu renoveren zou verloren geld zijn," zegt hij.

Alexander kocht het domein in 2017 om er een nieuwbouw te zetten, en hielp tijdelijk een koppel in nood, hij verhuurde het oude huis. Maar het koppel liet de wooninspectie komen. Toen bleek dat dit huis onbewoonbaar kon verklaard worden, konden ze sneller aan een sociale woning geraken. En de woning blijkt inderdaad ongeschikt.

"Nu is ze inderdaad ongeschikt bevonden," zegt Alexander. "Ik begrijp dat die niet 100% conform is. Maar ik heb die woning nooit te huur gezet, ik heb die mensen van straat geholpen."

Alexander wordt veroordeeld voor huisjesmelkerij en moet een zware boete betalen, wat hij ook doet. Hij mag zelf niet in het huis wonen, en laat een caravan plaatsen. Maar daarmee is de kous niet af. Aan het vonnis is ook een herstelvordering gekoppeld. Hij moet zijn oude huis herstellen of slopen. Als hij dat niet doet, moet hij 100 euro per dag betalen, vanaf oktober 2022.

"Dat is 3.000 euro per maand, sinds oktober," zegt Alexander. "We zijn 7 maanden verder, dus dat is nu 21.000 euro. En dat blijft lopen zolang er geen uitspraak is. Ik hoop dat er in de rechtbank gerechtigheid geschiedt. Slopen is de enige mogelijkheid, maar ik woon er zelf, mijn domicilie is hier. Ik heb water en elektriciteit nodig. Ik gebruik mijn woning als bureau. Ik ga daar gaan eten, er is een wc. Als je dat allemaal moet verplaatsen is dat niet zo simpel.

Alexander wil zijn oude huis niet meer verhuren, en vindt de verplichte sloop- of herstelvordering dan ook absurd. Hij wil gewoon achteraan het domein een nieuwbouw zetten. Hij heeft intussen een sloop- en bouwvergunning, die zegt dat hij het oude huis maar moet slopen als zijn nieuwe woning klaar is. Maar toch dreigt die boete van 100 euro per dag van de wooninspectie.

Brief aan koning

"Ik heb de koning aangeschreven," zegt Alexander. "Tot mijn verbazing heeft hij geantwoord. Hij heeft gezegd dat hij me veel moed toewenst tijdens deze moeilijke periode. Maar dat ik mij tot een advocaat moet wenden."