Spreiding van bankautomaten kan beter in Blankenberge

Aan het station is er één automaat en in het centrum zijn er drie afhaalpunten op dezelfde plaats.

"Tot voor kort hadden alle grootbanken eigen bancontactpunten. Maar die zijn nu onderling overeengekomen om dat te centraliseren. Enerzijds aan ons station. Anderzijds in het centrum.Vooral voor het storten blijft er maar een locatie over en dat is in het centrum in de Molenstraat en dat is bovendien in een verkeersvrije zone. Ik denk dat de spreiding echt niet ideaal is", klinkt het bij Björn Prasse, burgemeester van Blankenberge.