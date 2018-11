Net voor ze aan hun nachtrust in de bomen beginnen, gaan de spreeuwen letterlijk aan het dansen. Het lijkt wel een balletvoorstelling waarbij ze de lucht helemaal zwart kleuren. Het is een wonder dat de dieren niet tegen elkaar botsen. De spreeuwenkolonie verblijft al enkele jaren nabij De Blankaart. Overdag verspreiden de vogels zich en dat in een straal van wel dertig kilometer ver.