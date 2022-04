Sportwagen scheurt over autosnelweg aan 210 km/uur

In volle ochtendspits rijdt een chauffeur op de autosnelweg richting Oostende 210 kilometer per uur. Het is een agent van politiezone Oostende die de vaststellingen doet. Het gaat om een 47-jarige bestuurder van een gele Lotus. "Hij reed niet alleen te snel, maar deed ook aan bumperkleven en was een gevaar in het verkeer", klinkt het bij de politie.

De politie pakt de chauffeur op langs de Gistelsesteenweg. Zijn rijbewijs is ingetrokken voor 15 dagen en een PV is opgesteld. De man werd nadien overgebracht naar het bureel voor verhoor en zijn wagen werd opgehaald door de garage.