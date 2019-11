Door een nieuwe federale maatregel moeten sportvissers voortaan over een brevet jachtman beschikken. En het wordt hard gespeeld. Zelfs ervaren sportvissers mogen niet meer uitvaren zolang ze het brevet niet kunnen voorleggen.

Dat ondervond Marc Verkempinck die al jaren van uit Nieuwpoort met sportvissers in zee steekt. Marc Verkempinckschipper van de sportvissersboot Nessie is er het hart van in. Na een carrière van vijftig jaar op zee neemt hij tegenwoordig sportvissers mee voor een dagje hengelen op zee. Maar dat mag nu niet meer zonder brevet van jachtman. Bekijk het videoverslag hierboven.