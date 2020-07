Sportpark Wembley krijgt padel- en petanqueterreinen

Zo gaat de stad op zoek naar professionele investeerders voor de aanleg van 15.000 m² aan in- en outdoor padel- en petanqueterreinen in de omgeving van sportpark Wembley. De stad zal de gronden gratis ter beschikking stellen via recht van opstal of erfpacht en het is de bedoeling dat clubs zich er kunnen vestigen. Kortrijk rekent op een investering van minstens drie miljoen euro en er moet ook een centraal gebouw komen met nevenfaciliteiten.

Padel en petanque zijn twee sporten die in de lift zitten. "Daarom zoeken we een investeerder met een visie om hier een kwalitatieve sportinfrastructuur neer te poten en padel doen boosten in Kortrijk", zegt sportschepen Arne Vandendriessche. Ook petanqueclubs uit Kortrijk zijn er welkom. Ook andere toegankelijke sporten kunnen daar ingericht worden in samenspraak met de stad.