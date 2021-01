Sportkinesisten waarschuwen voor vloedgolf aan blessures

Want de eerste lockdown heeft hen geleerd dat bij de versoepelingen heel wat sporters blessures oplopen. Enkele West-Vlaamse topsporters gaan het nieuwe jaar in met blessures en revalideren bij sportkiné- en revalidatiecentrum Squadt, in Waregem, maar nu ook in de nieuwe vestiging in Gent, die vandaag is open gegaan.

"De reden is vooral dat de mensen wel proberen hun conditie te onderhouden met wat looptrainingen te doen. Maar ze kunnen niet met dezelfde intensiteit gaan sporten als op de clubtrainingen. En het is zo dat als de competitie hervat wordt dat de mensen niet zoveel tijd hebben om dat te gaan opbouwen", klinkt het.