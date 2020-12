Sportclubs willen snel oplossing voor verenigingswerk

Op 31 december vervalt immers het statuut van het verenigingswerk. Als er geen goed alternatief komt voor de sportclubs binnen twee weken, weten ze niet hoe ze hun coaches, scheidsrechters, lesgevers en juryleden zullen moeten vergoeden.

"In naam van de Vlaamse sportsector pleit ik ervoor om medewerkers van sportclubs voor eens en voor altijd in het voordelige statuut van het verenigingswerk onder te brengen", zegt Koen Umans, voorzitter van de Vlaamse Sportfederatie, de koepel van alle Vlaamse sportfederaties in Vlaanderen. "Onze telefoons staan de laatste weken roodgloeiend. Bijna acht maanden nadat het Grondwettelijk Hof de regeling rond onbelast bijverdienen vernietigde, is er nog geen duidelijkheid voor de 49 Vlaamse sportfederaties, in totaal goed voor 18.000 sportclubs, die ik vertegenwoordig. Moeten ze het lidgeld van 1,4 miljoen sportende Vlamingen met enkele honderden euro's duurder maken vanaf 2021? Of dreigt er een leegloop van gediplomeerde coaches in 2021".