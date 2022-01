Sportclubs: "We zijn klaar om supporters te ontvangen, ook in code rood"

"We zijn klaar om supporters te ontvangen vanaf 29 januari". Cercle Brugge laat er geen twijfel over bestaan: de supporters zijn op een veilige manier welkom. Ook bij code rood. En dat lijkt de code te zijn waarin de coronabarometer begint.

Sportclubs moeten het al langer dan in de cultuursector zonder enig publiek stellen. Voetbalwedstrijden, basketbal of volleybal,... ze gaan allemaal door in lege zalen, voor lege tribunes. Al sinds 26 december. Nu 28 januari nadert en de coronabarometer eindelijk kan landen, is de hoop groot om het publiek weer te ontvangen.

"Voorbereid om supporters veilig en gezond te ontvangen, ook bij code rood"

Op 29 januari ontvangt Cercle Brugge de buren van KV Oostende. Er komt stilaan licht aan het einde van de tunnel. Dat zegt Louis-Philippe Depondt, de woordvoerder van de Vereniging:

"Wat we weten is dat we op 29 januari een thuiswedstrijd hebben tegen KV Oostende, we hopen uiteraard om die met publiek te mogen spelen en te kunnen spelen. Uiteraard maakt dat voor ons een groot verschil, supporteren hebben in je stadion draagt bij tot de sfeer en ook de beleving."

Zelfs bij code rood zou er publiek in de stadions welkom zijn, weliswaar beperkt. Louis-Philippe Depondt: "We hebben telkens ook voorzieningen voorzien voor de supporters, om hun handen te ontsmetten om ook voldoende afstand te bewaren, een bubbelsysteem. Wij zijn er op voorbereid om onze supporters veilig en in een gezonde situatie te kunnen ontvangen. In die optiek zijn we er zeker en vast klaar voor." (Lees verder onder de foto)

"Het is tijd om die barometer toe te passen"

Ook bij BC Oostende zijn ze de toestand zonder supporters stilaan beu. In competitie loopt het goed met Oostende en ook Europees komt er nog een mooie duel aan in de Champions League. Manager Jurgen Vanpraet is klaar om fans te ontvangen:

"We zitten hier met een zaal van 5.000, 5.000 lege zitjes die permanent wordt voorzien van verse lucht, waar ook afstandsregels mogelijk zijn, verschillende ingangen en toiletten. We hebben ons volledig voorbereid om - zoals het in het begin werd genoemd - coronaproof te handelen. We hebben de afgelopen weken, maanden met sport cultuur en evenementen sector samengezeten met de overheden over die barometer. Iedereen is het er over eens. Het is tijd om die barometer toe te passen."