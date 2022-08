Sportclubs kreunen onder energiekosten: "Erger dan coronacrisis"

Volleybalploeg Knack Roeselare en basketbalclub BC Oostende trekken aan de alarmbel door de stijgende energieprijzen. Ze vragen dat de overheid snel maatregelen neemt. Want alleen al de zaal opwarmen is bijna niet meer te betalen.

En er is nog zoveel meer. Volgens de clubs is de situatie nu erger dan tijdens de coronacrisis, want toen kregen ze steun.

"Energiekosten onhoudbaar"

"Je moet rekenen dat we van een energiekost van 100 tot 120.000 euro dat we makkelijk naar maal drie, maal vier kunnen gaan, het is onder andere ook het warm water voor de douches. Maar het is uiteraard de verwarming van een zaal van 5.000 zitjes."

De boodschap van Jurgen Vanpraet, de baas van basketbalclub BC Oostende is duidelijk. De enorme energiekost om de zaal op te warmen tot 21 graden in de winter is onhoudbaar.

"Deze zaal is constant opgewarmd omdat we niet alleen de basketbalschool hebben waar de voortdurend training hebben, dit is niet alleen het huis van Filou Oostende, maar ook het huis van de rolstoelbasketters die nergens anders terecht kunnen en ook van ons deze zaal gratis kunnen gebruiken."

Als de overheid niet ingrijpt, zal BCO kleinschaliger moeten gaan werken, zegt Vanpraet. Een scenario dat ze absoluut wil vermijden.

"Ik denk dat we er van alles aan moeten doen om die energiekosten zo laag mogelijk te houden, dat zijn kleine ingrepen. Maar de stijging is zo groot dat je zelfs met kleine ingrepen niets kan doen. Het is tijd aan de overheid om snel maatregelen te nemen."

(lees verder onder de foto)

"Erger dan coronacrisis"

En ook bij volleybalclub Knack Roeselare voelen ze de stijgende energieprijzen: de kosten stijgen over de hele lijn: van de benzine voor het wagenpark tot de energiekosten in de spelerswoningen die de club huurt.

Dirk Spencenier- Directeur Knack Volley Roeselare: "Dat is nog maar het begin, dan hebben we nog de inflatie die gaat beginnen spelen doordat die energieprijzen zoveel gestegen zijn waardoor we naar catering met een meerkost zaten van 30% als we dat meetellen dat is nog eens 40.000 dan gaan we snel naar 100.000 euro. Nee, dat gaat niet. -Is het erger dan de coronacrisis? "Ja, het is erger. -Waarom? In de coronacrisis hebben we steun ontvangen. Nu is dat een situatie die je zelf moet oplossen we kunnen nu naar niemand stappen. Het coronaverhaal was anders, er was meer solidariteit. Nu gaat dat anders zijn."