Sportcentra meten schade op na storm

Enkele glazen wanden rond het padelveld van TC De Maene in Diksmuide hebben het begeven tijdens de storm gisteren. In Hooglede kwam heel wat isolatiemateriaal van het dak van de kantine van KFC Eendracht verspreid op het voetbalveld terecht.

Gisterenmiddag sprong de eerste glazen wand aan het padelveld van TC De Maene in Diksmuide uiteen door de hevig wind. Vier andere wanden zijn gevolgd. De wind waaide zo hard dat de constructie van de wanden wat meeboog. Het veiligheidsglas, dat niet buigzaam is, barstte uit elkaar in hele kleine stukjes. Ondertussen worden de nieuwe vensters al geïnstalleerd. Wanneer er opnieuw kan gespeeld worden is nog niet duidelijk. De club wil eerst zeker zijn dat alle glasdeeltjes van het veld verwijderd zijn.

In Hooglede waaide gisteren alle dakisolatie van de kantine en de kleedkamers van KFC Eendracht het voetbalveld op. Het oorspronkelijke dak ligt er wel nog op, dus de kantine en de kleedkamers zijn nog bruikbaar. Het zijn de isolatie en het rubberen doek die op het oorspronkelijk dak werden bevestigd ter versteviging die nu door de wind het voetbalveld bedekken. Dit maakt het spelen momenteel onmogelijk.