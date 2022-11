Spoorstaking: de helft van de treinen rijdt

"Het is nog vroeg, maar het ziet er naar uit dat de treinen inderdaad zo rijden zoals aangekondigd", klinkt het. Dat betekent dat een op de twee IC-treinen rijdt. Hetzelfde geldt voor de S- en L-treinen. Bovendien rijden slechts weinig P-treinen (treinen die tijdens de spitsuren 's ochtends en 's avonds rijden).

Gisteren reed slechts een kwart van de treinen, morgen gaat het waarschijnlijk opnieuw om de helft, zo verwacht de NMBS.

De NMBS heeft op basis van het aantal personeelsleden die niet deelnemen aan de stakingen, alternatieve treindiensten uitgewerkt. Treinreizigers kunnen alle details raadplegen via de online reisplanner van NMBS, via de app of website.