Spoorstaking: één op de drie treinen rijdt

De spoorwegmaatschappij raadt reizigers aan om tot net voor hun vertrek haar reisplanner (op de website of in de app) te raadplegen.

Het gaat om de helft van de IC-treinen en een derde van de L- en S-treinen. De meeste P-treinen, de treinen die enkel rijden tijdens de ochtend- en de avondspits, rijden niet. De NMBS waarschuwde ook dat in een aantal kleinere stations tijdens de staking amper of geen treinen zullen stoppen.

De staking past in het vastgelopen overleg over een sociaal akkoord 2020-2022 voor het spoorpersoneel. Ze is een initiatief van de socialistische vakbond ACOD Spoor - de grootste vakbond bij de spoorwegen - en de liberale bond VSOA Spoor. Ook de Onafhankelijke Vakbond voor Spoorpersoneel (OVS) sloot zich bij de oproep aan