Spookrijder sterft bij frontale botsing op E17 Kortrijk

Op de E17 in Marke is afgelopen nacht een spookrijder om het leven gekomen bij een frontale aanrijding met een voertuig.

Rond vier uur krijgen de hulpdiensten de melding van een spookrijder op een scooter op de E17 binnen. Even later volgt een fatale botsing met een wagen. De spookrijder was frontaal op een wagen met Franse chauffeur ingereden. Voor de bestuurder van de tweewieler kwam alle hulp te laat, de autobestuurder raakte niet gewond maar was wel in shock.

Een verkeersdeskundige onderzoekt de omstandigheden van het ongeval. Door de botsing was de E17 in de richting van Frankrijk een tijdlang afgesloten voor het verkeer. Er ontstond een lange file.