Spontane staking in gevangenis Ieper

Een man viel een cipier zaterdag aan. Er vielen geen gewonden. De man werd opgesloten in de strafcel, maar hij mocht die kort nadien verlaten. "Het personeel vindt dat er een klimaat van straffeloosheid heerst", zegt Eddy De Smedt van VSOA. "Volgens de directie mogen de gedetineerden niet zo streng worden behandeld. Het gaat om een emotionele staking. Er heerst een gevoel van straffeloosheid. Daarmee sturen ze een verkeerd signaal. Bovendien is de gevangenis van Ieper overbevolkt."

Politie valt in

De politie neemt voorlopig de taken over. De vakbonden zullen binnenkort opnieuw samenzitten met de directie. "We vragen dat de persoon in kwestie terug in de strafcel wordt geplaatst en verwijderd wordt uit de afdeling in Ieper. We kunnen niet voorspellen hoe lang de staking zal duren, maar hopen dat het zo snel mogelijk opgelost geraakt."