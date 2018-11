Spontane staking bij Infrax in Torhout

In Torhout is een spontane staking uitgebroken bij een deel van het personeel van distributienetbeheerder Infrax West.

Zoals bekend is het bedrijf overgenomen door concurrent Eandis en gaan ze voortaan samen als Fluvius door het leven. Hoewel er sociaal overleg is over de integratie van Infrax-werknemers bij Eandis riep de socialistische vakbond vanochtend op te staken. Infrax zelf betreurt de actie.