Spoken en monsters jagen 30.0000 toeschouwers de stuipen op het lijf

35 groepen en praalwagens zijn gisteravond door Blankenberge getrokken in een verlichte Halloween parade.

Heksen, spoken en monsters jaagden de zo’n 30.0000 toeschouwers de stuipen op het lijf. Blankenberge is de enige verlichte optocht van die omvang in onze provincie. De Carnavalsvereniging ‘De Pekkers’ nam het voortouw in de Halloweenbeleving. Zij zijn al maanden druk bezig voor hun deelname aan de parade en zijn verantwoordelijk voor maar liefst 11 wagens.

Killian Massez, Carnavalsgroep ‘De Spenterbomme’: "Het zijn dit soort dingen die onze economie in stand houden. Horeca en handelaars hebben dat nodig. Het is ook dank zij de Pekkers dat we dat kunnen waar maken. Die mensen lopen mee met 11 karren."

Blankenberge is nog tot 6 november in de ban van Halloween.