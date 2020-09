Spoedoverleg rond corona-uitbraak in Europacollege

Alle lessen van het Europacollege gaan digitaal door. Het grootste deel van de studenten , een driehonderdtal, verblijft in één van de zeven Brugse studentenhuizen. Een zestigtal, of één op vijf, onder hen testten vorige week positief op het coronavirus. Morgen worden ze allemaal voor een tweede keer getest. De studenten van het Europacollege kwamen twee keer in opspraak voor het niet coronaproof in groep feesten, eind juni en begin september.

Burgemeester De fauw: “De nieuwe rector en stad zijn bijzonder streng. Als wij die studenten in quarantaine zetten dan moeten zij daar blijven. Voor de feiten in juni heeft het Europacollege een boete gekregen van 750 euro. Nu is er een burgemeestersbesluit: elke student krijgt persoonlijk een boete van 250 euro.”