De spoeddienst van AZ Groeninge in Kortrijk legt op maandag om 15 uur even het werk even neer.

Dit doen ze om de hoge werkdruk op de spoeddienst aan te kaarten. Het is enkel de vakbond LBC die tot actie overgaat. Er waren in 2018 5.133 spoedgevallen meer dan het jaar daarvoor. Het AZ Groeninge werft in 2019 nog 32 extra mensen aan die over de verschillende zorgdiensten worden verdeeld.

Tijdens de kleine staking blijft de spoeddienst wel nog steeds werkzaam met minder personeelsleden, want de opvolging van spoedgevallen blijft prioriteit.