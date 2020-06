Spoedarts ergert zich aan gebrek aan respect

Hij schreef een vlammende Facebookpost, voornamelijk over jonge dronken tieners die de spoeddienst op stelten hebben gezet. "Ze zopen zich te pletter en sloegen erop los. Tieners waarvan je hun bloedname in brand zou kunnen steken van de alcoholpercentages. Ouders nergens te zien of in even erbarmelijke staat," schrijft hij.

"Op 24u tijd is één verpleegkundige aangerand, een andere fysiek bedreigd door fils-à-papa die de opname van hun comateus gezopen vriend van 17 jaar eerder als een heldendaad zagen dan als schaamte."

De arts ergert zich ook aan het feit dat mensen zich niets meer lijken aan te trekken van de coronamaatregelen. Volgens sommige kranten zal de politie vanaf nu een nultolerantiebeleid hanteren voor wie de maatregelen negeert.