Spoedafdeling nieuwe campus AZ Delta morgen open

Dinsdagmorgen gaat om 6 uur de spoedafdeling open in het nieuwe ziekenhuis AZ Delta in Rumbeke. Dat betekent dat de spoed op Campus Wilgenlaan definitief de deuren sluit.

Dinsdag en ook woensdag worden de patiënten verhuisd van campus Wilgenlaan naar Rumbeke. Volgende week maandag is het dan de beurt aan campus Brugsesteenweg. Nu al zijn er raadplegingen in het nieuwe ziekenhuis. De verhuizing is een logistiek huzarenstukje, zeker ook door de coronamaatregelen. Op 4 dagen worden zowat 500 patiënten overgebracht. Er zijn ook 4 mobiele patiëntenkamers beschikbaar.

Hoe bereik je de spoeddienst?