Spinrag opent met fietsbelconcert

Het kunstenfestival Spinrag opende vanmiddag zijn 18de editie met een fietsbelconcert op de Grote Markt. Alle scholen van Kortrijk waren welkom. Fietsen is fun, en dat is kunst ook, zeggen de organisatoren.

Tijdens de krokusvakantie zijn de kinderen de hele week baas tijdens het kunstenfestival Spinrag. Het festival vindt plaats op verschillende plekken in de binnenstad en laat kinderen kennismaken met de wereld van theater, muziek en dans. Vorig jaar lokte het festival 11.500 bezoekers, een record.

Nieuw dit jaar is een clubconcert 4 kids door Het Zesde Metaal in De Kreun. En Spinrag wordt officieel een jaarwerking, met theaterateliers, projecten op kwetsbare plekken, livestreaming in ziekenhuizen en mobiele ateliers in scholen. Een werking die doorheen de regio nog meer kinderen prikkelt en verwondert door kunst. Het publieke zwaartepunt blijft wel het festival in de Krokusvakantie.

