Spinrag kleurt gevel Schouwburg Kortrijk

De voorgevel van de Schouwburg in Kortrijk heeft tijdelijk een nieuwe kleurtje gekregen. Dat is een initiatief van Spinrag.

Het kinderkunstenfestival heeft kinderen gevraagd om tekeningen te maken, die dan ’s avond op de gevel geprojecteerd worden. Spinrag lokt normaal in de Krokusvakantie 13.000 bezoekers naar de Kortrijkse binnenstad, maar dit jaar kan het evenement niet doorgaan. Kinderen kunnen nu online een template afdrukken en inkleuren. Heel wat scholen deelden de oproep en meer dan 300 kinderen hebben een tekening ingestuurd. Hun kunstwerkjes geven nu tot 21 februari kleur aan de stadsschouwburg na het invallen van de duisternis. Tijdens de Krokusvakantie is er ook elke avond Spinrag TV op de webstek van het festival en op You Tube.