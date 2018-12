Spelers Essevee bezoeken zieken

Sint-Jozefskliniek Izegem verwelkomde Ronny Verriest, Louis Bostyn, Henrik Bjordal, Chris Bedia en Hicham Faik. In het OLV van Lourdes in Waregem waren dat Davy De fauw, Sandy Walsh, Erdin Demir, Marvin Baudry en Johan Bjordal. En in het Sint-Andriesziekenhuis in Tielt kwamen Gianny De Vos, Sammy Bossut, Thomas Buffel, Urho Nissilä en Mikael Soisalo langs.

Tijdens de kerstperiode bezoekt Team Essevee traditiegetrouw de kraam- en pediatrieafdeling van enkele ziekenhuizen in de ruime regio. Volgens de spelers betekent hun bezoeken “een belangrijke steun voor de opgenomen patiënten en hun familie tijdens deze eindejaarsperiode.”