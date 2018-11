Speler reanimeert coach

De trainer van Jong Vijve is gisteren tijdens een voetbalmatch in Sint-Eloois-Vijve (Waregem) gereanimeerd door één van zijn spelers.

De man van 56 zakte plots in elkaar. Hij was buiten bewustzijn en ademde niet meer. Speler Thomas Malfait, die zelf op de spoeddienst van het OLV van Lourdes ziekenhuis in Waregem werkt, begon meteen met de reanimatie. Hij werd daarbij geholpen door een collega spoedverpleger: Dickie Baetens, wiens zoon ook bij Jong Vijve speelt. Met behulp van een AED-toestel slaagden ze erin om de coach te reanimeren. De trainer zou intussen aan de beterhand zijn. De match werd na het incident stilgelegd. Jong Vijve stond op dat moment 1-0 voor.