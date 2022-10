Spektakelmusical ‘Oliver’ is aanklacht tegen verdoken armoede

Meer dan 30 acteurs op het podium, onder hen een twintigtal kinderen, een live orkest en wisselende decors. Het aloude verhaal van Oliver Twist, krijgt ook een hedendaagse toets mee. Zondag is de première. (lees verder onder de foto)

Niet veel gezelschappen wagen zich aan de musical ‘Oliver’, want de hele artistieke bewerking met tientallen acteurs, orkest, techniek en decors is hoog gegrepen. En dan mag je niet door de mand vallen. Het Kortrijks Lyrisch Toneel brengt het 19e-eeuwse meesterwerk van Dickens tot leven. Regisseur Carlos De Coene: "In deze versie wordt de armoede getoond die momenteel heerst in de wereld en die armoede wordt veruitwendigd door de kinderen, rioolkinderen, kinderen op de vlucht voor mensensmokkelaars, die moeten vertaald worden in harde valuta. Die kinderen zijn aan de orde in Charles Dickens' Oliver Twist."