Spekglad in Alveringem: tot -8 graden en verschillende ongevallen

Vanmorgen is het uitkijken voor spekgladde voet-en fietspaden, en wegen. Vooral in de regio van Veurne is het glad.

De ochtend start erg koud met landinwaarts minima tot -8 graden. Aan zee valt het nog mee maar door lokale regenbuien is het er verraderlijk glad. Vooral op voetpaden, waar geen zout is gestrooid, is het dus uitkijken.

In Alveringem zijn de strooidiensten vanmorgen om zes uur uitgereden, maar toch gebeuren er verschillende ongevallen. De Vaartstraat ligt er vanmorgen spiegelglad bij. Ter hoogte van de Groenedreef is er een ongeval met zeven wagens. Eén persoon raakt lichtgewond en wordt naar het ziekenhuis gebracht. Even verderop in de Vaartstraat is er een ongeval met twee wagens. In de Kruisestraat belandt één wagen in de gracht en rijdt een bestuurder tegen een paaltje. Hierbij vallen geen gewonden. De politie sluit de Vaartstraat langs de Lovaart ter hoogte van Steenkerke af voor alle verkeer. (lees verder onder de foto)

De politie raadt iedereen aan om zijn rijstijl aan te passen met dit weer. Je snelheid beperken en afstand houden is de boodschap.

Door de aangevroren regen was het ook op verschillende fietspaden spiegelglad. Tussen Diksmuide en Avekapelle waren er verschillende valpartijen.