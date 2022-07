Speelpleinwerkingen weer van start: animatoren vinden blijft opgave

In heel wat gemeenten is de speelpleinwerking op gang getrokken waar kinderen hun hartje kunnen ophalen. Veel gemeenten staan in voor de organisatie en daarbij is vooral de zoektocht naar animatoren een hele klus.

In Oostende lukt de organisatie van de speelpleinwerking nog vrij goed omdat de stad ze als jobstudenten betaalt. Met de nieuwe naam PleZand verwacht de speelpleinwerking deze vakantie zo’n 800 kinderen.

"We doen dat met een speelpleinwerking die door de stad zelf georganiseerd wordt met monitoren die ook jobstudent zijn tijdens een maand," zegt schepen van Jeugd Bart Plasschaert. Dagelijks komen er 500 kinderen en dat gaat met pieken tot 700."

In Waregem, Zonnebeke en enkele andere gemeenten was er even twijfel of de speelpleinwerking wel kon doorgaan, omdat er niet genoeg monitoren waren gevonden. In Oostende ligt dat dus anders, al is het ook niet de hele zomer makkelijk. "Vooral de maand augustus is een moeilijk periode omdat we dan veel mensen hebben met herexamens," zegt jeugdconsulente Femke D'Haenens. "Daarnaast moeten ze ook 17 jaar zijn als ze aan de slag gaan en moeten ze ook een attest van animator hebben."