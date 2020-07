Speelpleinwerking Izegem in veilige bubbels

In Izegem vindt de speelpleinwerking deze zomer plaats op acht verschillende locaties. Dat is een verdubbeling ten opzichte van voorgaande jaren.

Maar dat is nodig om per locatie één veilige bubbel van 45 kinderen en 5 animatoren te creëren. De locaties zijn gespreid over het volledig grondgebied van de stad en deelgemeenten. "Daarvoor hadden we acht monitoren per dag extra nodig," zegt speelpleinverantwoordelijke Eva Debruyne. "Die hebben we uiteindelijk gevonden via een oproep in Izine". De planning zit redelijk vol. Op de speelpleinen kunnen alles samen 360 kinderen terecht.

Picknickformule en herbruikbare drinkfles

Kinderen eten over de middag hun lunch op het speelplein. “We vragen wel om een herbruikbare drinkfles mee te nemen. Zo hoeven we geen bekers voor de kinderen te voorzien en blijven de gezondheidsrisico’s beperkt”, vertelt Eva Debruyne. “We dringen er verder ook op aan om zoveel mogelijk rekening te houden met de bubbels van je zoon of dochter. Vermijd bijvoorbeeld om je zoon of dochter vlak na een kamp met de jeugdbeweging meteen in dezelfde week naar de speelpleinwerking te laten komen.