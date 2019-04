Speelpleinen kampen met tekort aan monitoren

Volgens de Vlaamse Dienst Speelpleinwerking (VDS) werken jongeren liever in de vakantie. "Daardoor komen vrijwilligers geen volledige zomer meer, maar zien we hen slechts enkele dagen", klinkt het. Dat schrijven Het Nieuwsblad en Het Belang van Limburg. "We merken dat het de laatste jaren moeilijker is, al ligt het probleem niet bij het aantal monitoren", aldus Bert Breugelmans van de VDS. "Er zijn nog genoeg jongeren die geëngageerd zijn: nooit hebben zoveel jongeren op het speelplein gestaan als vandaag. Alleen komen ze geen volledige zomer meer."

Mentaliteitsverschil

Volgens de VDS zijn er meerdere verklaringen. "Jongeren kiezen tegenwoordig vaker voor een studentenjob. Dan kunnen ze wat bijverdienen en zijn ze minder geneigd om als vrijwilliger op een speelplein te staan. Maar er is ook een mentaliteitsverschil met vroeger. Jongeren plannen geen weken op voorhand meer, maar leven meer dag tot dag. Dat maakt de planning van een speelpleinverantwoordelijke er niet gemakkelijker op. De VDS deed in juli 2018 een bevraging bij 175 speelpleinen. Een op de vijf speelpleinen had het moeilijk om voldoende animatoren te vinden en bij 7 procent was er zelfs een structureel tekort. De problemen groeien elk jaar.

Knokke-Heist

Ook bij ons zijn er enkele speelpleinen die tijdens de paasvakantie dichtblijven. Dat is onder meer het geval in Knokke-Heist. Daar blijft er volgende week een dicht. Ook in de krokusvakantie moesten twee speelpleinen daar de deuren sluiten door een tekort aan animatoren.