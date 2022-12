Speelfilmdebuut 'Zeevonk' van Domien Huyghe naar Berlinale

Dat meldt het Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF) donderdag. De film zal te zien zijn in het 'Generation'-programma, voor films die eerder op een jonger publiek mikken.

'Zeevonk' gaat over de 12-jarige Lena, wier leven op zijn kop wordt gezet wanneer haar vader, een visser, in mysterieuze omstandigheden sterft op zee. Het meisje is vastberaden om te bewijzen dat het geen ongeluk was, maar wel het werk van een zeemonster.

Voor zijn eerste speelfilm werkte Domien Huyghe samen met zijn zus en scenarist Wendy Huyghe. Het verhaal is gebaseerd op het overlijden van hun eigen vader twintig jaar geleden. "'Zeevonk' is een erg persoonlijk verhaal voor mij en Wendy en we zijn dan ook erg opgetogen dat we dit met een wereldpremière in Berlijn kunnen bekronen", reageert Domien in een persbericht van het VAF. "Verhalen over verdriet en afscheid zijn nodig, hoe jong je ook bent."

'Zeevonk' is een Belgisch-Nederlandse coproductie (met als Belgische productiehuis A Private View). Jean-Claude Van Rijckeghem schreef ook mee aan het scenario. De hoofdrollen worden vertolkt door Valentijn Dhaenens en Hilde De Baerdemaeker, naast nieuwkomer Saar Rogiers. De film werd in de zomer van 2022 gedraaid in Oostende, en komt eind maart in de bioscopen.

Domien Huyghe regiseerde eerder al de 'korte fictiefilms Maverick' (2017) en 'This Is How I Disappear' (2016). A Private View is ook betrokken bij een andere selectie voor de Berlinale: het speelfilmdebuut 'Inside' van de Griekse regisseur Vasilis Katsoupis. Dat is een Grieks-Duits-Belgische coproductie met de Amerikaanse acteur Willem Dafoe in de hoofdrol, en met bijrollen voor de Vlaamse acteurs Gene Bervoets en Eliza Stuyck. De Berlinale vindt plaats van 16 tot en met 26 februari 2023.

