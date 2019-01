Speelbos Otegem wint Vlaamse prijs

Dat gebeurt in het kader van het Vlaamse project ‘Natuur in je Buurt’. Eind november werd het eerste deel van het bos aangeplant met de bevolking. Deze maand zal daar verder gewerkt worden. De gemeente kocht het stuk grond van 1,5 hectare aan. Ook de organisatie van de jaarlijkse Cyclocrosswedstrijd werd nauw betrokken bij de inrichting. Zo loopt het parcours van de cross doorheen het speelbos en is er een ruim trapveldje met enkele bomen voorzien waar de materiaalpost blijvend kan georganiseerd worden. Daarnaast wisselen boszones en open hooilanden zich af. Blikvanger is een grote poel; De komende jaren zal samen met de dorpsraad bekeken worden hoe het speelbos verder natuurlijk kan ontwikkelen. De totale kost van het bos is geraamd op 190.000 euro. Daarmee wordt de aankoop van de grond en de eerste aanleg gefinancierd.