Speed in ruil voor een step: 22-jarige dief veroordeeld

De beklaagde is ondanks zijn jonge leeftijd geen onbekende voor het gerecht. Dit keer ging het om een resem inbraken in de regio rond Izegem. Hij verkocht of verruilde de gestolen goederen telkens voor speed. In juni vorig jaar brak hij in bij het OCMW. Hij ging ervandoor met een geldsom en enkele bankkaarten van OCMW-medewerkers. Enkele maanden later probeerde hij de geldautomaat van een carwash open te breken. Toen dat niet lukte, stal hij een sleutel uit het kantoor en probeerde het opnieuw. In oktober en november forceerde hij meermaals de deur van een lagere school. Hij ging er telkens vandoor met laptops.

40 maanden celstraf

Zijn laatste wapenfeit dateert van december. Toen maakte hij een afspraak met iemand die via Facebook een elektrische step wilde verkopen. Hij zei dat hij graag een testrit wilde maken vooraleer de step te kopen, maar kwam niet meer terug. Tijdens het proces wees de procureur op het uitgebreide strafblad van de man. De rechter veroordeelde hem woensdag tot een effectieve celstraf van 40 maanden