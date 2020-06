Bij een spectaculair ongeval in Lichtervelde zijn vanavond als bij wonder maar twee lichtgewonden gevallen. Eén wagen belandde op zijn zij, de andere liep schade op aan de rechtervoorkant.

Het ongeval gebeurt iets over 18u langs de Koolskampstraat in Lichtervelde (N35), aan de brug over de E403. Een Dacia die de snelweg wou verlaten in de richting van Diksmuide, botst er met een tweede ander wagen. Beide chauffeurs komen er met de schrik van af. De bestuurder van de Dacia die op zijn zij kwam te liggen kon zijn wagen zelf verlaten. Hij is voor verzorging naar het AZ delta-ziekenhuis in Roeselare overgebracht.

De brandweer van Lichtervelde en de politie van de Regio Tielt kwam ter plaatse. Wellicht heeft één van beide chauffeurs een rood verkeerslicht genegeerd. Het ongeval zorgde voor lichte verkeershinder aan het af- en oprittencomplex van Lichtervelde.