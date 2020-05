Spectaculair ongeval in centrum Heule

In het centrum van Heule gebeurde deze morgen een spectaculair ongeval.

Een chauffeur verloor de controle over het stuur van zijn wagen en raasde door de markt van Heule. Allicht vergiste de chauffeur zich en drukte hij op het gaspedaal in plaats van op de rem. De wagen ramde in een dolle vaart een verlichtingspaal, enkele bloembakken en kwam tot stilstand tegen een ander voertuig.

Gelukkig raakte bij ongeval niemand gewond.