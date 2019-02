Spectaculair! Dronebeelden tonen ravage na brand

Er zijn dronebeelden opgedoken waarop de ravage te zien is na de brand aan het nieuwe zwembad in Kortrijk.

De brand woedde in de nacht van dinsdag op woensdag. De glijbanen aan het torengebouw gingen allemaal in vlammen op. Na anderhalf uur had de brandweer het vuur onder controle, er vielen geen slachtoffers. Experts zoeken nog naar de oorzaak van de brand.

Damn. De tubes zijn volledig weg gebrand. Deeltje van het dak heeft er ook van langs gekregen. Uiteindelijk lijkt de schade toch nog beperkt. Proficiat aan de brandweer om dit zo snel onder controle te krijgen en de schade zo goed te beperken! pic.twitter.com/LCmvIUcRNv — Ronny Welter (@noCreativity) 27 februari 2019

(Credit: Ronny Welter - http://youtube.com/nocreativity)

