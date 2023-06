Speciale frietzakjes en 'sause' promoten Musea Brugge

Musea Brugge wil zijn rijke kunstcollecties deze zomer in de kijker zetten met een opvallende campagne in Brugse frituren. De stad wil zo museumklassiekers zoals Bosch en Van Eyck verbinden met de frietcultuur.

In meer dan 25 frituren in Brugge krijg je jouw frietjes onder meer in aangepaste puntzakjes geserveerd.

De campagne "Classics for classics" werd voorgesteld in de bekende frituur De Bosrand. Het moet een ander publiek warm maken om eens één van de dertien Brugse musea te bezoeken. Een chef ontwikkelde zelfs een nieuwe frietsaus die goed past bij de historische kunstcollecties in Brugge.

Nico Blontrock, Schepen Cultuur Brugge: "Dus we koppelen twee uitersten aan mekaar. Er is een nieuwe saus op de markt die heet Sause, op zijn Brugs geschreven en uitgesproken. En trouwens van een hele bijzondere afkomst, bij wijze van spreken uit de beerput van Karel De Stoute, ingrediënten die werden teruggevonden en die nu in die saus worden gebruikt. Er zit onder meer paradijskorrel in, dat was een specerij die in de middeleeuwen zeer populair en gegeerd was. We hebben dat effectief teruggevonden in de beerput van Karel De Stoute en in andere beerputten. Dat is één van de ingrediënten in die frisse, lekkere saus. Sause."