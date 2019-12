Rond 10 uur deze ochtend schakelt de lokale politie de hulp in van de speciale eenheden. Een zware ruzie in een rijhuis in de Brugsesteenweg dreigt uit de hand te lopen. De troepen twijfelen niet en dringen de woning binnen. Vijf minuten later is de crisissituatie al onder controle. De man is meegenomen voor verder verhoor.