Speciale danslessen voor mensen met Parkinson

In Izegem organiseren kinesitherapeuten samen met dansschool Life Danscenter danslessen voor mensen met Parkinson. De lessen vinden plaats in de dansschool zelf zodat de patiënten zich gewone dansers voelen.

De unieke samenwerking zorgt voor verbetering op vlak van coördinatie en evenwicht en het zorgt ook voor een mentale boost.

De proefles Parki-dance, een dansles voor mensen met de ziekte van Parkinson lokte een tiental dansers. Sommigen waren hier met hun partner. Een kinepraktijk gespecialiseerd in neurologische aandoeningen heeft samen met Life Danscenter in Izegem de lessenreeks uitgewerkt. Dansen is een goeie therapie. Ilse Vandenbroucke, kinesiste:” Het is bewezen dat dansen een positief effect heeft op zowel lichaam als geest. Na enkele lessen merken de patiënten verbeteringen op vlak van uithouding, coördinatie, evenwicht en stappen. Bovendien krijgt ook het geheugen en de mentale weerbaarheid een boost. Niet enkel mensen met Parkinson, maar ook hun partners zijn welkom tijdens deze reeks. Samen dansen met je partner heeft een positieve invloed op de partnerrelatie. Bovendien zal het sociaal contact ook een impact hebben op het emotioneel en psychisch welbevinden van onze deelnemers."

De lesgever leert de mensen met Parkinson een mix van stijlen aan: latino, disco, fun, noem maar op. Mits enkele aanpassingen lukt dit prima.