Sp.a wil nightlifecoach in Kortrijk

“Kortrijk heeft een rijk uitgaansleven. Onze cafés worden in andere tijden druk bezocht, we hebben een ijzersterke concertzaal met een internationale reputatie en we hebben heel wat succesvolle kleinschalige events, georganiseerd door lokale, creatieve initiatieven. Heel wat potentieel dat nu stil ligt. Een nightlifecoach kan met de volledige sector een actieplan schrijven voor het Kortrijks uitgaansleven na Corona. Zo krijgen ze opnieuw perspectief en worden ze bijkomend ondersteund bij hun creatieve ondernemingen in de toekomst.”

Buyse haalt het idee uit Gent. Daar brengt een nightlifecoach alle partners samen om de dialoog tussen de stad en de sector te optimaliseren. “Een nightlifecoach kan heel snel detecteren wat de noden zijn van de horecaondernemers en de creatievelingen in onze stad, rekening houdend met een aantal maatschappelijke tendensen. We zetten zo in op verdere professionalisering”, aldus Buyse.

“Ik denk dat samen met mij heel wat Kortrijkzanen snakken naar de terugkeer van onze bruisende stad. Met een nightlifecoach en bijhorend actieplan kunnen we verantwoord een geweldige zomer tegemoet gaan. Ik kijk uit naar alle mogelijke kruisbestuivingen tussen de verschillende cultuurorganisaties, cafés en andere ondernemers binnen de eventsector.”