Sp.a wil meer beleving op de Reitjes

De nummer vijf op de Brugse lijst van sp.a wil de Reien teruggeven aan de Bruggelingen. Het reclamemodel denkt aan wandelpromenades en pontons op het water. In de volgende legislatuur kan ook een zuivering van de Reitjes nieuwe mogelijkheden bieden. Zo wil De Leersnyder nog andere activiteiten op het water naast de toeristenbootjes.

“Ik denk dat we wel nog ambitieuzer mogen zijn. Zo kunnen we mensen toelaten om te zwemmen of om op het water te varen in een kajak of een kano. Het moeten wel niet gemotoriseerde vaartuigen zijn zonder commerciële doeleinden. Het zal uiteraard ook wel moeten gereglementeerd worden.”