In Oostende wil oppositiepartij sp.a-stadsmakers geen herinvoering van de onderhoudsplicht.

Al zeventien jaar moeten kinderen van Oostendse OCMW-rusthuisbewoners bij tekorten niet meebetalen in de rusthuisfactuur van hun ouders, in tegenstelling tot in de meeste andere gemeenten.

De partij sp.a-stadsmakers verzet zich ook tegen de recente prijsverhoging van de rusthuisdagprijzen. Het gaat gemiddeld om 100 euro per maand, geld dat volgens de socialisten onterecht vloeit naar de werking van het doorgroeihuis voor daklozen.